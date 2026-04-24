Le gonne midi a vita bassa sono il capo di tendenza della primavera 2026 | come creare un look in stile Office siren

Per la primavera 2026 torna di tendenza la gonna midi a vita bassa, caratterizzata da una silhouette a tubo. Questo capo, molto presente nelle proposte di moda attuali, è diventato il punto focale di uno stile chiamato Office siren. Le gonne a vita bassa vengono abbinate a diversi capi e accessori per creare look eleganti e moderni, adatti sia all’ufficio che a uscite informali. La moda di questa stagione valorizza le linee morbide e femminili di questo modello.