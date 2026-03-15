Nel 2026, il cardigan leggero in cotone si conferma un capo chiave per la stagione primaverile. Può essere abbinato a jeans, gonne longuette e pantaloni sartoriali, offrendo molte possibilità di stile. La sua versatilità permette di creare look eleganti o più casual, grazie anche alla facilità con cui si combina con altri capi. Il maglioncino con bottoni continua a essere un elemento di tendenza nella moda stagionale.

V ersatile, elegante e perfetto per il gioco delle stratificazioni. Chi si chiede come abbinare il cardigan leggero nella Primavera 2026 troverà nel classico maglioncino di cotone con bottoni un alleato indispensabile. Dalle sfumature di blu fino al giallo, questo capo bon ton torna protagonista del guardaroba di mezza stagione, da indossare con jeans, longuette e pantaloni sartoriali per look raffinati e contemporanei. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Nero sui jeans Non si può sbagliare facendo affidamento su cardigan total black, da abbinare a jeans morbidi e giacche di pelle essenziali. Leggi anche › Chic e versatile. Come... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come abbinare il cardigan leggero nella Primavera 2026: il maglioncino di cotone torna protagonista con jeans, longuette e pantaloni sartoriali

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