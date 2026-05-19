Dai banchi del liceo allo spazio | due team volano alle finali nazionali di Cansat
Il liceo scientifico "Enrico Fermi" di Padova si conferma un’eccellenza nell’innovazione tecnologica. Dieci studenti, suddivisi nei gruppi Cratos e PEPSISat, sono stati selezionati dalla commissione scientifica di ESERO Italia (Agenzia Spaziale Europea - ESA) per partecipare alla finale nazionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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