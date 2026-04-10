La studentessa del liceo scientifico Anna Vernocchi vola alle finali nazionali dei campionati di Italiano
Una studentessa del liceo scientifico ha ottenuto il passaggio alle finali nazionali dei campionati di Italiano, un risultato che porta il nome della scuola a un livello superiore nelle competizioni culturali. La partecipazione si inserisce in un percorso di eccellenza che coinvolge l’intera istituzione scolastica, rafforzando il suo ruolo nel panorama delle competizioni nazionali dedicate alle discipline umanistiche.
Il liceo scientifico Augusto Righi raggiunge un ambizioso traguardo nel campo delle discipline umanistiche. La studentessa Anna Vernocchi, che frequenta la classe quarta dell’indirizzo tradizionale, ha conquistato l’accesso alla finalissima dei campionati di Italiano (ex olimpiadi di Italiano). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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