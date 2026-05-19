Dagli uffici postali all’App P dagli Atm alle reti terze la strategia omnicanale di Poste Italiane si conferma un modello vincente

Nel 2025, i contatti giornalieri con i clienti attraverso gli uffici postali, l’app P, gli sportelli automatici e le reti terze hanno raggiunto 27,2 milioni, con un aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente. La strategia di Poste Italiane, basata su un approccio omnicanale, si conferma come un elemento centrale nelle interazioni con il pubblico. Questa crescita evidenzia come i diversi canali di comunicazione e servizi siano utilizzati quotidianamente da un numero sempre maggiore di utenti.

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