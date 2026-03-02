Ladruncoli e ubriachi al volante il fine settimana di controlli dei carabinieri

Nel fine settimana, i carabinieri di Rimini hanno intensificato i controlli sul territorio, identificando 170 persone e fermando 68 veicoli. Durante le operazioni, sono stati segnalati alcuni casi di persone ubriache alla guida e di ladri in azione. L’attività si è concentrata sulla prevenzione di reati e sulla sicurezza stradale, con controlli mirati nelle zone più frequentate.

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Rimini hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio che hanno visto identificare 170 persone e fermato 68 veicoli. Il bilancio finale dei miliari dell'Arma è stato di 7 denunce a piede libero, 3 segnalazioni alla Prefettura di Rimini per altrettanti consumatori di stupefacenti oltre a diverse sanzioni per la violazione del Codice della strada. In particolare ad essere deferiti alla magistratura sono stati un 25enne riminese trovato in possesso diattrezzi da scasso, mentre un 29enne cittadino peruviano e una 49enne residente a Como sonostati deferiti in stato di libertà per furto di merce, abbigliamento e generi alimentari, pressol'ipermercato Conad del centro commerciale "Le Befane".