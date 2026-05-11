La visita del premier indiano a Roma rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni tra i due paesi, inserendosi in un periodo in cui l’Italia accoglie numerosi incontri di alto livello. L’attenzione si concentra sulle occasioni di scambio ufficiale e sulle attività programmate durante il soggiorno. La presenza del leader indiano si inserisce in un quadro di incontri istituzionali e di incontri bilaterali, che si svolgono in un clima di crescente attenzione internazionale verso il nostro paese.

L’Italia attraversa una stagione di visite di alto profilo e di rinnovata centralità diplomatica internazionale. Dal neo-eletto primo ministro ungherese, al premier libico nel pieno della più grave crisi energetica degli ultimi decenni, fino al segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto per ricucire una frattura transatlantica sempre più evidente, Roma torna a essere uno snodo della diplomazia globale. Mentre il presidente Donald Trump si prepara per una missione in Cina, il primo ministro indiano Narendra Modi volerà nella direzione opposta, con una breve tappa negli Emirati Arabi Uniti, la partecipazione al vertice nordico e una visita in Italia.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa aspettarsi dalla visita a Roma di Narendra Modi. L’analisi di Shenoy

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