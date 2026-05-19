Da trent’anni nessuno è considerato normale, un’affermazione che accompagna la lunga storia di un ex manicomio trasformato in teatro. A Milano, un complesso che un tempo ospitava istituzioni psichiatriche ora si presenta come un luogo di cultura e spettacolo, con spazi recuperati e riqualificati nel tempo. La trasformazione ha coinvolto diverse generazioni, che hanno vissuto e condiviso questa metamorfosi. Oggi, in questa cornice, si celebra un percorso di recupero e rinascita, mentre si ricorda il passato di quel sito.

Milano, 19 maggio 2026 – Si è cresciuti insieme. Letteralmente. E insieme si festeggia. Che oggi magari ci pare tutto scontato. Ma a metà anni ’90 non era affatto semplice inventarsi un festival in quel luogo ancora gonfio di dolori e di ferite. Trasformato in maniera radicale dall’ Olinda di Thomas Emmenegger. Questione di visione, cura, perseveranza. Ed è così che oggi all’ex Paolo Pini si vive e si lavora e si guarda pure dell’ottimo teatro. Grazie a “Da vicino nessuno è normale“, diretto da Rosita Volani. Trent’anni di festival. Presentati ieri a Palazzo Marino, questi trent’anni scivolati da qualche parte. Ma che continuano a lasciare tracce profonde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Da trent’anni nessuno è normale”. La rinascita dell’ex Paolo Pini: dove c’era un manicomio, ora brilla il teatro

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