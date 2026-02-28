Ali Khamenei ecco chi era l’ayatollah alla guida dell’Iran da oltre trent’anni

Oggi si è verificato un raid congiunto attribuito a Israele e Stati Uniti che ha provocato la morte di Ali Hosseini Khamenei. Era l’ayatollah che aveva guidato l’Iran per oltre trent’anni, rappresentando una figura centrale nel panorama politico e religioso del paese. La sua morte segna la fine di un lungo periodo di leadership che ha segnato profondamente la regione.

Dalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente. La morte di Ali Hosseini Khamenei, ucciso oggi in un raid congiunto attribuito a Israele e Stati Uniti, chiude uno dei capitoli più lunghi e controversi della storia contemporanea del Medio Oriente. Guida Suprema della Repubblica islamica dal 1989, Khamenei è stato per oltre tre decenni il centro assoluto del potere politico, militare e religioso iraniano: l’uomo che ha plasmato l’Iran post-rivoluzionario, consolidato il sistema teocratico e ridefinito gli equilibri geopolitici della regione. La sua figura ha incarnato l’identità stessa della Repubblica islamica, tra repressione interna, confronto permanente con l’Occidente e ambizione di potenza regionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il Messaggero. . Dopo la notizia, da parte di diversi media israeliani, dell'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre per celebrare l'evento. #IlMessaggero #teheran #iran #guerra - facebook.com facebook

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com