I l Festival di Cannes da sempre celebra il cinema d’autore, che sperimenta, osa, denuncia e riflette. Tra Palma d’oro, Grand Prix e premi a regia, sceneggiatori e attori, i film vincitori degli ultimi anni raccontano stili e linguaggi molto diversi, uniti dall’amore per un’arte che vince il tempo. Un cinema che supera, in maniera memorabile, quello che André Bazin – grande critico cinematografico che ha fatto la storia della kermesse – ha definito il “ complesso della mummia ”: il bisogno ancestrale dell’uomo di sconfiggere la morte attraverso l’immagine. Ovvero l’apparenza, la conservazione della realtà immune al tempo. Mentre la 79ª edizione del Festival di Cannes propone nuove opere, ecco alcuni film imperdibili premiati a Cannes disponibili su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Lui portava i tacchi a spillo" a "Lola Darling": alcuni film da recuperare per forza per entrare meglio nello spirito del Festival di Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

SolbiaTeatro 2026: pompieri in tacchi a spillo, commedia da nonSabato 14 marzo 2026, alle ore 21:00, il Centro Socio-Culturale di Solbiate Olona ospiterà la terza tappa della quattordicesima edizione del ciclo...

Annalisa, look da bambolina ma con tacchi a spillo alla Paris Fashion Week 2026Alla Paris Fashion Week 2026 è stata la volta di Stella McCartney che, se non altro, si è distinta per originalità: l’attesissimo fashion show...