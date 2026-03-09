SolbiaTeatro 2026 | pompieri in tacchi a spillo commedia da non

Sabato 14 marzo 2026 alle 21:00, presso il Centro Socio-Culturale di Solbiate Olona, si terrà la terza tappa della quattordicesima edizione del ciclo SolbiaTeatro. L’evento prevede una commedia intitolata

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 21:00, il Centro Socio-Culturale di Solbiate Olona ospiterà la terza tappa della quattordicesima edizione del ciclo SolbiaTeatro. La protagonista assoluta sarà la Filodrammatica Paolo Ferrari, proveniente da Busto Arsizio, che porterà in scena una commedia intitolata Pompieri in tacchi a spillo. Lo spettacolo, scritto da Eva De Rosa e diretto da Vincenzo D’Alesio, ruota attorno a due vigili del fuoco costretti a fingere di essere una coppia di fatto per riscuotere un indennizzo assicurativo. La trama si snoda attraverso una serie di equivoci e situazioni paradossali che coinvolgono parenti, colleghi e autorità locali, trasformando un espediente burocratico in una narrazione serrata e divertente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

