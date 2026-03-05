annalisa look da bambolina ma con tacchi a spillo alla paris fashion week 2026

Durante la Paris Fashion Week 2026, Stella McCartney ha presentato la sua collezione, attirando l’attenzione con un look ispirato a una bambolina, completato da tacchi a spillo. La stilista ha sfilato tra gli ospiti, indossando un outfit particolare che ha suscitato commenti tra i presenti. La manifestazione prosegue con numerosi altri eventi e sfilate in programma nei prossimi giorni.

Alla Paris Fashion Week 2026 è stata la volta di Stella McCartney che, se non altro, si è distinta per originalità: l’attesissimo fashion show autunno-inverno 202627 ha avuto luogo presso lo storico maneggio Le Grand manège Jean Caucanas, nella periferia di Parigi, dove le modelle hanno sfilato nel bel mezzo di uno spettacolo equestre. Una scelta sicuramente bizzarra, ma affatto casuale: sull’onda della nostalgia, la celebre stilista si sarebbe infatti ispirata alla propria vita e alle sue tenere memorie d’infanzia. I pezzi della collezione restavano sartoriali, pur strizzando l’occhio allo stile british: dal cappotto di vello ecologico alle giacche avvitate, sino ad arrivare ai pantaloni da cavallerizza ed agli abiti costellati di cristalli scintillanti, ogni capo era per il 93% sostenibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

