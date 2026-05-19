Da Geraci a Misilmeri i finti carabinieri colpiscono ancora | sei arresti per truffa in pochi giorni

Nelle ultime settimane, sei persone sono state arrestate in diverse località per aver messo in atto truffe con l’inganno dei finti carabinieri. Un’anziana di Geraci Siculo è stata vittima di un raggiro, che ha portato all’arresto di uno dei sospettati grazie a un’indagine specifica. Gli altri cinque sono stati fermati mentre tentavano di mettere in atto le loro truffe nelle zone di Misilmeri e dintorni. Le forze dell’ordine hanno svolto operazioni di polizia per contrastare questa serie di reati.

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