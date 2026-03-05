Diecimila euro in preziosi spariti | è ancora truffa dei finti carabinieri a pochi passi da piazza Goldoni

Nel primo pomeriggio di ieri, 4 marzo, una truffa ai danni di un cittadino ha portato via diecimila euro in preziosi. I malfattori, travestiti da carabinieri, si sono presentati poco lontano da piazza Goldoni, convincendo la vittima a consegnare gli oggetti di valore. Si tratta dell'ultima di una serie di truffe simili che si sono verificate recentemente in città.

È successo nel pomeriggio di ieri, 4 marzo. Un sedicente militare dell'Arma si è presentato alla porta di una famiglia chiedendo di esaminare gli oggetti di valore, a suo dire per assicurarsi che non provenissero da una rapina. Inscenato un sequestro, si è dileguato In città continuano a imperversare le truffe. L'ultima, andata in scena nel primo pomeriggio di ieri, 4 marzo, è valsa ai malfattori diecimila euro, finiti ancora una volta in mano a un finto carabiniere. A farne le spese gli inquilini di un appartamento di via Mazzini che, quando si sono visti il sedicente militare alla porta, l'hanno lasciato entrare intimoriti. Un classico la scusa: controllare se i preziosi che custodivano in casa fossero in realtà il ricavato di una rapina.