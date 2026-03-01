Donazione degli organi Un riminese su tre dice ’sì’ | Tante possibilità di vita

Da quando nel 2012 è stato introdotto il sistema di donazione degli organi attraverso la carta d’identità, più di 49.000 residenti a Rimini hanno espresso il loro consenso. Attualmente, circa un riminese su tre ha scelto di donare organi, tessuti e cellule al momento del rinnovo o del rilascio del documento. La cifra rappresenta una fetta significativa della popolazione locale, che ha deciso di mettere a disposizione parte di sé.

Sono oltre 49mila i riminesi che dal 2012 a oggi hanno detto sì alla donazione di organi, tessuti e cellule al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità. Per la precisione 49.025 consensi su 81.099 dichiarazioni raccolte agli sportelli comunali, con una percentuale media del 60,5%. In altre parole, circa un terzo della popolazione ha scelto di esprimersi in modo chiaro su un tema che può fare la differenza tra la vita e l'attesa per chi è in lista per un trapianto. Una tendenza che non si è affievolita nel tempo. Nel 2025 i sì sono stati 5.070, pari al 55,6% delle dichiarazioni raccolte nell'anno.

Giovane donna muore in un incidente. L’ultimo gesto d’amore: sì alla donazione degli organiPerugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza.

Maestra d’asilo muore dopo un incidente. L’ultimo gesto d’amore: sì alla donazione degli organiPerugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza.

La donazione degli organi e la morte cerebrale ( P. G-M Faré)

