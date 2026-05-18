amici 25 ecco quanto hanno guadagnato davvero i finalisti

La finale di Amici 25 ha decretato Lorenzo Salvetti come vincitore del talent di Maria De Filippi, ma non si è trattato solo di un momento di celebrazione. Oltre alla vittoria, sono stati resi noti i guadagni effettivi dei concorrenti finalisti, tra premi in denaro, contratti e altre forme di compenso legate alla partecipazione. Si tratta di cifre che coinvolgono vari aspetti economici legati alla partecipazione e al successo raggiunto durante il programma.

La finale di Amici 25 non ha soltanto incoronato Lorenzo Salvetti vincitore assoluto del talent di Maria De Filippi. L’ultima puntata andata in onda il 17 maggio 2026 ha distribuito premi, contratti e opportunità professionali che hanno trasformato il Serale in uno degli eventi più ricchi nella storia recente del programma. Tra assegni da decine di migliaia di euro, contratti discografici e occasioni internazionali tra Miami e Londra, nessuno dei finalisti è uscito a mani vuote. Come informa TORRESETTE, il concorrente che ha guadagnato di più è stato naturalmente Lorenzo Salvetti. Il cantante ha conquistato il premio finale del programma, pari a 150 mila euro, ai quali si aggiungono i 7 mila euro del Premio Marlù assegnato a tutti i finalisti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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