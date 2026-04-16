Bari il ritorno del mito | il Gran Premio anni ’50 riaccende la città

A Bari si respira aria di festa con il ritorno di un evento che richiama le corse automobilistiche degli anni Cinquanta. La città si sta preparando per ospitare un'iniziativa che unisce il passato motoristico locale con le attuali attenzione alla salvaguardia ambientale. L'evento, che coinvolge appassionati e cittadini, mira a valorizzare la storia e le tradizioni sportive che hanno fatto grande la zona.

Bari si prepara a un viaggio nel tempo che intreccia la memoria motoristica degli anni Cinquanta con le più moderne istanze di tutela ambientale. Dal 23 al 26 aprile, la città diventerà il palcoscenico della nona edizione della Rievocazione del suo storico Gran Premio, un evento che mira a recuperare l’anima di quelle corse leggendarie che un tempo solcavano le vie del capoluogo pugliese. La presentazione ufficiale della manifestazione è avvenuta questa mattina presso il Teatro Margherita, dove sono stati illustrati i dettagli di una rassegna che vede tra i promotori l’Old Cars Club e il sostegno istituzionale del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il ritorno del mito: il Gran Premio anni ’50 riaccende la città Notizie correlate Tra motori e storia, Bari si prepara a rivivere il leggendario Gran Premio anni '50Bari si prepara ad accogliere la nona edizione della Rievocazione del suo storico Gran Premio. Nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilisticaTorna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica disputata nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica 23-26 aprile 2026; Bari riaccende i motori del passato: torna il Gran Premio tra storia e spettacolo sul lungomare; GRAN PREMIO DI BARI, Torna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica svoltasi nel capoluogo pugliese; L’auto è di moda – 20 aprile 2026 Bari. Gran Premio di Bari, la nona edizione dal 23 al 26 aprileLa rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956 tornerà far vibrare il lungomare al ritmo dei motori con piloti provenienti da tutta Europa La storia torna ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gran Premio di Bari, la settima edizione scalda i motori: al via dal 22 al 25 aprileLa rievocazione della gara di regolarità per auto d'epoca avrà luogo nel quartiere Murat, ma non mancano le iniziative collaterali BARI - Si scaldano i motori per la 7° Rievocazione del Gran Premio di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il grande Compak Sporting fa tappa a Tavullia! Il weekend del 18 e 19 aprile le pedane del Tav San Martino di Rio Salso ospitano il 2° Gran Premio Golden della stagione. Una sfida fondamentale per i big del Percorso Caccia a caccia di punti pesanti per i - facebook.com facebook