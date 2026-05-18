La questione femminile al centro di un convegno organizzato ad Arezzo da Casa Riformista

Il 18 maggio 2026, ad Arezzo, si è tenuto un convegno organizzato da Casa Riformista incentrato sulla condizione delle donne e sui progressi dell'emancipazione femminile. L'evento ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e attivisti che hanno discusso delle sfide ancora presenti e dei cambiamenti avvenuti nel tempo. Durante la giornata sono stati analizzati aspetti legati alla parità di diritti, alle opportunità di lavoro e alla rappresentanza politica femminile.

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