La questione femminile al centro di un convegno organizzato ad Arezzo da Casa Riformista
Il 18 maggio 2026, ad Arezzo, si è tenuto un convegno organizzato da Casa Riformista incentrato sulla condizione delle donne e sui progressi dell'emancipazione femminile. L'evento ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e attivisti che hanno discusso delle sfide ancora presenti e dei cambiamenti avvenuti nel tempo. Durante la giornata sono stati analizzati aspetti legati alla parità di diritti, alle opportunità di lavoro e alla rappresentanza politica femminile.
Arezzo, 18 maggio 2026 – Cosa è rimasta dell'emancipazione femminile ad Arezzo? Quella che ha scritto la storia della nostra provincia negli anni ’60 e 70? degli anni 60 e 70? Quale è stato il livello di partecipazione attiva delle donne e qual è il suo futuro? Arezzo è stato un laboratorio, ma anche un'esperienza concreta e diretta di grandi espressioni dell'emancipazione delle donne. Pensiamo alla lunga ed iconica storia delle leboline, chiamate a simbolo di questa loro irruzione nell’organizzazione sociale dell’epoca. Con la creazione anche di una classe dirigente nel mondo del lavoro e della politica. Di quella grande esperienza negli anni si sono dispersi sia dispersi alcuni tratti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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