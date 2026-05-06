Mi lasci? Ti seguo fino ad Arezzo | stalker attraversa mezza Italia ma il giudice gli consiglia di riflettere sull’amore

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine per stalking. Da mesi, secondo le accuse, aveva inviato messaggi minacciosi, pedinato e seguito l’ex compagna sia sotto casa che sul posto di lavoro. Dopo aver attraversato mezza Italia, il soggetto si è trovato di fronte a un’ordinanza di custodia cautelare. Il giudice ha inoltre consigliato all’uomo di riflettere sull’amore e sui propri comportamenti.

AREZZO – Dopo mesi di messaggi minacciosi, pedinamenti e appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro della ex compagna, un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di stalking. Fondamentale per l’indagine il dettaglio che l’uomo fosse partito dal nord Italia senza alcun motivo apparente, se non “vedere se lei ci teneva ancora”. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna aveva appena finito il turno di lavoro quando ha notato l’auto dell’ex parcheggiata sotto l’ufficio. “All’inizio pensavo fosse un corriere Amazon molto insistente” avrebbe raccontato la vittima, “poi ho visto che stava piangendo ascoltando Tiziano Ferro”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Mi lasci? Ti seguo fino ad Arezzo”: stalker attraversa mezza Italia, ma il giudice gli consiglia di “riflettere sull’amore Notizie correlate Leggi anche: Il giudice Pietro Grasso ad Arezzo e tante mostre in città e provincia. Gli eventi La magia corre sui social: “Se mi lasci ti faccio un incantesimo”Alla vendetta - anche minima, anche incruenta - ci pensiamo tutte, in momenti particolarmente critici come la fine di un amore.