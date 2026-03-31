Barberino Tavarnelle premiato come Comune plastic free

Il comune di Barberino Tavarnelle ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free”. La premiazione si basa sulla gestione dei rifiuti, sulla riduzione dell’uso della plastica e sull’adozione di pratiche sostenibili. La certificazione evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere iniziative volte a limitare l’impiego di materiali plastici. La consegna del titolo è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Barberino Tavarnelle ottiene il titolo di “Comune Plastic Free”, un traguardo che conferma come il cambiamento – fatto di rispetto per l’ambiente, corretta gestione dei rifiuti e riduzione della plastica – sia possibile. Per il percorso di crescita nella tutela del patrimonio ambientale, con particolare attenzione al contrasto all’inciviltà e alla valorizzazione di politiche di sostenibilità, Barberino Tavarnelle ha ottenuto la sua prima “tartaruga green”. Il Comune, guidato dal sindaco David Baroncelli, è una delle cinque realtà toscane – insieme a Vicopisano, Massa Marittima, Pisa e Follonica – premiate nei giorni scorsi a Roma da Plastic Free, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Barberino Tavarnelle premiato come Comune plastic free Articoli correlati Plastic Free, Picucci: “A Roma premiato il Comune di Benevento”Tempo di lettura: < 1 minuto “Per il quinto anno consecutivo la città di Benevento è Comune Plastic Free”. Il Comune è ’Plastic Free 2026’: "Premiato un lungo lavoro corale"Massa Marittima entra ufficialmente nell’elenco dei ’Comuni Plastic Free d’Italia 2026’, un importante riconoscimento assegnato ai territori che si... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Tavarnelle: a pranzo nella domenica delle Palme per restaurare la chiesetta di Sant’Anna; Pasqua e Pasquetta al ristorante dell’agriturismo La Pimpinella di Semifonte: due menu stra-golosi; Premio Letterario Chianti: oggi al Teatro Niccolini di San Casciano primo incontro con autori finalisti; Dal Centro per l’Impiego di San Casciano 72 offerte di lavoro (e tirocinio) nel Chianti. Cinque Comuni toscani premiati come Plastic Free, nel fiorentino Barberino TavarnelleCinque Comuni toscani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inqui ... 055firenze.it BARBERINO TAVARNELLE - Tavarnelle: a pranzo nella domenica delle Palme per restaurare la chiesetta di Sant’Anna. Grandissimo successo per "Tutti a tavola per Sant'Anna", raccolti 5mila euro donati alla parrocchia. Gli organizzatori: "E' stata una festa di - facebook.com facebook BARBERINO TAVARNELLE - La Pasqua 2026 con i pronti da cuocere della Macelleria Parti: ecco le meraviglie per la vostra tavola. Come sempre la macelleria guidata da Emiliano Parti ha creato dei "pronti da cuocere" golosi, con materie prime top e gusto! x.com