Il 20 maggio arriva nelle sale italiane il nuovo capitolo di Star Wars, intitolato The Mandalorian e Grogu. I biglietti sono già in vendita e l’attesa tra i fan è alta. La pellicola prosegue la storia ambientata nell’universo di Star Wars, con protagonisti i personaggi di Mandaloriano e Grogu. Le sale si stanno preparando ad accogliere gli spettatori per questa nuova uscita cinematografica.

Le sale cinematografiche italiane si preparano a ospitare, a partire dal 20 maggio, il nuovo capitolo cinematografico della saga di Star Wars con l’uscita di The Mandalorian e Grogu. L’annuncio ufficiale è giunto direttamente da Las Vegas durante il CinemaCon, dove è stato svelato il poster e il trailer definitivo per il lungometraggio diretto da Jon Favreau. La gestione delle prevendette per il pubblico italiano è già operativa: i biglietti sono diventati acquistabili oggi alle ore 16:00 attraverso il portale web dedicato alla pellicola. invece preferisce l’ascolto, la colonna sonora originale curata da Ludwig Göransson sarà disponibile sulle piattaforme digitali il 15 maggio, ovvero cinque giorni prima del debutto nelle sale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Star Wars: torna il Mandaloriano, biglietti già in vendita!

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