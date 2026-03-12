Leonardo punta al 2030 | cybersecurity e scudo spaziale

Il gruppo Leonardo, il 12 marzo 2026, ha annunciato un aggiornamento della sua strategia fino al 2030, con un focus particolare sulla cybersecurity. Nella comunicazione ufficiale, l’azienda ha delineato nuovi obiettivi e investimenti per rafforzare le proprie capacità in questo settore. Contestualmente, sono stati presentati piani riguardanti anche lo sviluppo di uno scudo spaziale, segnando un passo importante nelle attività del gruppo.

Il 12 marzo 2026 segna un punto di svolta per il gruppo industriale Leonardo, che ha appena aggiornato la sua strategia verso il 2030 con un espanso sulla cybersecurity. Roberto Cingolani, amministratore delegato e dg dell’azienda, guida questa transizione che vede l’azzeramento delle vecchie logiche puramente difensive a favore di una protezione integrata dei dati. Il mercato ha reagito positivamente alla mossa: le quotazioni hanno registrato un incremento del 5,26%, confermando come gli investitori vedano valore in questo riposizionamento strategico. Oltre ai tradizionali sistemi di difesa, il piano include lo sviluppo dello scudo spaziale Michelangelo Dome, un progetto pensato specificamente per coprire il mercato europeo contro minacce orbitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo punta al 2030: cybersecurity e scudo spaziale Articoli correlati Leggi anche: Leonardo, ordini a 142 miliardi al 2030 Leonardo fa shopping in Uk e cresce nella cybersecurityLeonardo mette a segno un'altra acquisizione nella cybersecurity, questa volta nel Regno Unito. Una raccolta di contenuti su Leonardo punta Temi più discussi: Leonardo, con i conti 2025 sale anche il dividendo (+21%). Il nuovo piano si allunga al 2030; Leonardo, il nuovo piano convince mercato e analisti; Leonardo aggiorna il piano al 2030: ordini a 32 miliardi e ricavi a 30 miliardi; Oberalp, l'house of brands di montagna punta a crescere a doppia cifra al 2030. La strategia di Leonardo al 2030: Difesa ma anche cybersecurityIl gruppo aggiorna il piano, titolo premiato in Borsa (+5,26%). E lo scudo spaziale Michelangelo Dome punta al mercato europeo ... repubblica.it Tutti i nuovi piani di LeonardoI ricavi di Leonardo vanno verso i 30 miliardi, dividendi in aumento e 21 miliardi di opportunità dal nuovo scudo multidominio. startmag.it A Colorado c'è un progetto: Ted Boyle punta sui giovani - e non sul transfer portal - per riportare i Buffaloes in alto. Tra questi c'è l'ex Olimpia Leonardo Van Elswyk che ci ha raccontato come sta andando la sua avventura in Big 12 x.com A.C. PRATO, IL PUNTO DI LEONARDO NUTI La sosta del campionato di serie D per gli impegni della Rappresentativa al Torneo di Viareggio è l’occasione per fare un bilancio. E’ andato in archivio il mese di febbraio per i ragazzi di mister Dal Canto con la vit - facebook.com facebook