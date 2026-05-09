Masullas Vacca punta al bis | la lista con 15 milioni di investimenti

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Masullas, il candidato Vacca annuncia un nuovo progetto elettorale con una lista composta da 15 candidati e un investimento di 15 milioni di euro. La proposta include l’inserimento di nuovi volti che si affiancheranno alla giunta uscente. I fondi previsti saranno destinati a diversi interventi, anche se i dettagli specifici sull’utilizzo non sono stati ancora comunicati. La campagna si concentra anche sulla presentazione delle nuove figure politiche.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi volti che affiancano la giunta uscente?. Come verranno utilizzati i 15 milioni di euro intercettati?. Quali errori ammette l'amministrazione per convincere le famiglie?. In che modo il titolo di comune smart beneficerà i cittadini?.? In Breve Elezioni amministrative fissate per i giorni 7 e 8 giugno prossimi.. Lista include Alessandro Pinna, Manuel Cau, Maurizio Pes e Manuela Porta.. Nuovi candidati al consiglio comunale sono Pusceddu, Zara, Scanu, Perria e Orgiu.. Progetti avviati riguardano Fondazione Parte Montis e l'albergo diffuso locale.. Il sindaco di Masullas Ennio Vacca ha presentato ufficialmente la lista civica aMasullas per le elezioni amministrative previste nei giorni 7 e 8 giugno prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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