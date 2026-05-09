A Masullas, il candidato Vacca annuncia un nuovo progetto elettorale con una lista composta da 15 candidati e un investimento di 15 milioni di euro. La proposta include l’inserimento di nuovi volti che si affiancheranno alla giunta uscente. I fondi previsti saranno destinati a diversi interventi, anche se i dettagli specifici sull’utilizzo non sono stati ancora comunicati. La campagna si concentra anche sulla presentazione delle nuove figure politiche.

? Punti chiave Chi sono i nuovi volti che affiancano la giunta uscente?. Come verranno utilizzati i 15 milioni di euro intercettati?. Quali errori ammette l'amministrazione per convincere le famiglie?. In che modo il titolo di comune smart beneficerà i cittadini?.? In Breve Elezioni amministrative fissate per i giorni 7 e 8 giugno prossimi.. Lista include Alessandro Pinna, Manuel Cau, Maurizio Pes e Manuela Porta.. Nuovi candidati al consiglio comunale sono Pusceddu, Zara, Scanu, Perria e Orgiu.. Progetti avviati riguardano Fondazione Parte Montis e l'albergo diffuso locale.. Il sindaco di Masullas Ennio Vacca ha presentato ufficialmente la lista civica aMasullas per le elezioni amministrative previste nei giorni 7 e 8 giugno prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Masullas, Vacca punta al bis: la lista con 15 milioni di investimenti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Esino Lario, la lista Stella Alpina punta al bis con Pietro PensaEsino Lario torna alle urne il 24 e 25 maggio 2026 con la lista "Stella Alpina", che ripropone come candidato sindaco l'ingegnere Pietro Pensa, alla...

Leggi anche: Baressa, Mauro Cau punta al bis: ecco la lista Rinasce 2.0