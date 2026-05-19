Cybersecurity l' azienda coinvolge il Campus e gli studenti del Pascal nello sviluppo della nuova piattaforma
Un'azienda di cybersecurity con sede a Cesena ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma, denominata FlashStart 2026. L’azienda coinvolge direttamente il Campus e gli studenti del Pascal nello sviluppo di questa tecnologia. La collaborazione prevede l’integrazione di risorse e competenze di studenti e docenti per migliorare le funzionalità della piattaforma. Il progetto mira a portare innovazione nel settore della sicurezza digitale attraverso l’uso di strumenti sviluppati con il contributo di giovani professionisti.
FlashStart, azienda di cybersecurity nata a Cesena, annuncia il rilascio della nuova piattaforma FlashStart 2026. “La nuova soluzione per la cybersecurity in cloud di livello enterprise di FlashStart è stata protagonista di un replatform totale che ha coinvolto dashboard, Api e microservizi ed è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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