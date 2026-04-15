Tempo di lettura: 2 minuti “Radici e Sviluppo. Viaggio nell’economia del territorio”, il progetto voluto da Confindustria e del Liceo Guacci in occasione della giornata del Made in Italy. Gli studenti coordinati dalla referente Emilia Maccauro, la dirigente scolastica Giustina Mazza con Confindustria hanno instaurato un dialogo per capire potenzialità di sviluppo del territorio, capirne il tessuto produttivo della provincia e offrire concrete prospettive di crescita professionale nel territorio. Gli studenti delle classi I e II dell’indirizzo Made in Italy del Guacci hanno analizzato la storia economica di Benevento attraverso le figure imprenditoriali più rappresentative.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sviluppo e innovazione, gli studenti del Guacci studiano il tessuto produttivo della provincia

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