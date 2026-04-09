Cybersecurity e Informatica | il trionfo digitale degli studenti del Pascal

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno partecipato a competizioni nazionali nel settore dell’informatica e della cybersecurity. I risultati ottenuti testimoniano il livello di preparazione raggiunto nel loro percorso di studi tecnologico. Le gare si sono svolte in diverse città italiane, coinvolgendo studenti provenienti da tutta la penisola. La partecipazione e i premi conquistati rappresentano un momento di soddisfazione per l’istituto e i giovani coinvolti.

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno confermato il valore del loro percorso formativo tecnologico ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni nazionali di informatica e cybersecurity. Durante la finale delle olimpiadi di informatica a squadre, tenutasi venerdì 13 marzo presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna, le due rappresentanze cesenate si sono messe in gioco tra ventinove formazioni provenienti da tutta Italia, dimostrando una preparazione solida in un contesto estremamente competitivo che aveva coinvolte inizialmente circa 550 squadre. Eccellenza tecnica e continuità didattica nel settore digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity e Informatica: il trionfo digitale degli studenti del Pascal Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica, ed è pronto per la finale nazione di CybersecuritySi è tenuta venerdì 13 marzo all’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Leggi anche: Olidata Cybersecurity: servizi SOC e sicurezza informatica Temi più discussi: Cybersecurity sanitaria: come difendere gli ospedali da ransomware e cyber-intrusioni; L’infrastruttura del tutto: ciclo di seminari su cybersecurity e intelligenza artificiale; Cybersecurity per l'infrastruttura del suo edificio; Quantum computing e cybersecurity: perché il rischio è già concreto. Arriva il voucher cybersecurity fino a €20.000, ecco come presentare domandaC’è tempo fino al 23 aprile per richiedere il bonus cybersecurity e cloud: contributi a fondo perduto fino a €20.000 per chi investe nella sicurezza informatica della propria impresa. Come ottenerlo. msn.com Cybersecurity, il paradosso italiano: le aziende investono di più ma il nemico è (spesso) dentroIl nuovo report di Grafton fotografa uno scenario contraddittorio: la sicurezza informatica è diventata priorità strategica, ma la principale minaccia non ... repubblica.it Come affrontare i rischi cyber in un contesto sempre più incerto Nel 2026 la cybersecurity non riguarda più solo la protezione dell’impresa, ma diventa una leva strategica per costruire fiducia, rafforzare la resilienza e abilitare l’innovazione. Il report KPMG Cy x.com Pawn Storm colpisce ancora: PRISMEX prende di mira infrastrutture critiche europee Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/pawn-storm-colpisce-ancora-prismex-prende-di-mira-infrastrutture-critiche-europee/ #redhotcyber #news #cybersecurity - facebook.com facebook