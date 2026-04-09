Cybersecurity e Informatica | il trionfo digitale degli studenti del Pascal

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno partecipato a competizioni nazionali nel settore dell’informatica e della cybersecurity. I risultati ottenuti testimoniano il livello di preparazione raggiunto nel loro percorso di studi tecnologico. Le gare si sono svolte in diverse città italiane, coinvolgendo studenti provenienti da tutta la penisola. La partecipazione e i premi conquistati rappresentano un momento di soddisfazione per l’istituto e i giovani coinvolti.

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Pascal di Cesena hanno confermato il valore del loro percorso formativo tecnologico ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni nazionali di informatica e cybersecurity. Durante la finale delle olimpiadi di informatica a squadre, tenutasi venerdì 13 marzo presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna, le due rappresentanze cesenate si sono messe in gioco tra ventinove formazioni provenienti da tutta Italia, dimostrando una preparazione solida in un contesto estremamente competitivo che aveva coinvolte inizialmente circa 550 squadre. Eccellenza tecnica e continuità didattica nel settore digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

cybersecurity e informatica il trionfo digitale degli studenti del pascal
© Ameve.eu - Cybersecurity e Informatica: il trionfo digitale degli studenti del Pascal

Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica, ed è pronto per la finale nazione di CybersecuritySi è tenuta venerdì 13 marzo all’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre.

Leggi anche: Olidata Cybersecurity: servizi SOC e sicurezza informatica

Temi più discussi: Cybersecurity sanitaria: come difendere gli ospedali da ransomware e cyber-intrusioni; L’infrastruttura del tutto: ciclo di seminari su cybersecurity e intelligenza artificiale; Cybersecurity per l'infrastruttura del suo edificio; Quantum computing e cybersecurity: perché il rischio è già concreto.

cybersecurity e informatica ilArriva il voucher cybersecurity fino a €20.000, ecco come presentare domandaC’è tempo fino al 23 aprile per richiedere il bonus cybersecurity e cloud: contributi a fondo perduto fino a €20.000 per chi investe nella sicurezza informatica della propria impresa. Come ottenerlo. msn.com

cybersecurity e informatica ilCybersecurity, il paradosso italiano: le aziende investono di più ma il nemico è (spesso) dentroIl nuovo report di Grafton fotografa uno scenario contraddittorio: la sicurezza informatica è diventata priorità strategica, ma la principale minaccia non ... repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.