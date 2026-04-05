In Serbia, le autorità hanno scoperto un ordigno esplosivo di grande potenza nei pressi di un gasdotto che collega il Paese all’Ungheria. L’ordigno è stato trovato vicino alla conduttura, senza che siano stati segnalati danni o feriti. La scoperta è avvenuta in un’area di interesse strategico per le forniture di gas tra i due Paesi. Le forze di sicurezza stanno indagando sull’evento.

Le autorità della Serbia hanno rinvenuto “un ordigno esplosivo di potenza devastante” vicino a un gasdotto che collega il Paese alla vicina Ungheria. “Ho appena terminato una conversazione telefonica con il primo ministro ungherese Viktor Orban in cui gli ho presentato i primi risultati delle indagini delle nostre autorità militari-polizia in merito alla messa in pericolo delle infrastrutture critiche del gas che collegano Serbia e Ungheria”, ha scritto in un post sui social il presidente serbo Aleksandar Vucic. “Le nostre unità hanno trovato un esplosivo di potenza devastante e i bastoni necessari per la sua attivazione. Ho detto al primo ministro Orban che lo avremmo tenuto aggiornato sulle indagini per procedere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serbia, ordigno esplosivo trovato vicino al gasdotto diretto in Ungheria

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