Matera la droga nel camion e l' ordigno esplosivo micidiale in casa | due uomini arrestati

A Matera, due uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati quantitativi di cocaina, hashish ed ecstasy. In un’altra perquisizione, è stato trovato un ordigno esplosivo nascosto in una casa. L’indagine ha portato al fermo dei sospettati, che ora sono in custodia.

Due uomini sono stati arrestati a Matera nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. I soggetti, di 35 e 44 anni, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di un ordigno esplosivo. L’intervento è stato eseguito a seguito di un’attività mirata contro lo spaccio di droga. Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto a seguito di un’attività investigativa specifica, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Matera. I poliziotti hanno fermato i due indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre viaggiavano a bordo di un autocarro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

