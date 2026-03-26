Il 2 aprile 2026 alle ore 17:00, nella Sala Consiliare di Cusano Mutri, si terrà la presentazione del libro

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto d’amore che unisce cultura e solidarietà. Il prossimo 2 aprile 2026, alle ore 17:00, la Sala Consiliare di Cusano Mutri ospiterà la presentazione del libro Ombre d’Innocenza. L’evento, tuttavia, non sarà solo un appuntamento letterario, ma il cuore pulsante di una mobilitazione collettiva a sostegno di Filena, una bambina che necessita di cure costose e supporto specialistico.?L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la speranza di una famiglia in un impegno condiviso. Durante l’intera durata dell’evento sarà attivo un punto di raccolta fondi dedicato, dove ogni contributo, grande o piccolo, potrà fare concretamente la differenza per il percorso terapeutico e il futuro di Filena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, la presentazione del libro diventa una raccolta fondi per la piccola Filena

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