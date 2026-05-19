Cursi | il progetto che unisce cultura bambini e memoria storica

Un progetto recente mira a coinvolgere i bambini attraverso la digitalizzazione di un fondo storico conservato in un edificio storico. La trasformazione di Palazzo De Donno in un laboratorio di comunità ha portato alla creazione di spazi dedicati alla memoria e alla cultura locale. La digitalizzazione consente ai più giovani di esplorare e conoscere il patrimonio archivistico in modo interattivo, avvicinandoli alla storia attraverso strumenti digitali. L’intervento ha coinvolto esperti e volontari che hanno lavorato alla conservazione e alla promozione di questo patrimonio.

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? Domande chiave Come può la digitalizzazione di un fondo antico coinvolgere i bambini?. Chi ha trasformato Palazzo De Donno in un laboratorio di comunità?. Cosa accadrà tra le cave di pietra durante la prossima ciclopasseggiata?. Perché il tirocinio tecnico è diventato uno strumento di welfare sociale?.? In Breve Collaborazione tra I.S.P.A. e 34° Fuso APS presso la Biblioteca Antonio L. Verri.. Digitalizzazione del Fondo Verri per preservare il patrimonio letterario di Antonio Leonardo Verri.. Ciclopasseggiata il 20 maggio tra le cave di Cursi con l'Ecomuseo della Pietra Leccese.. Progetto Viva! Tante belle cose attivo nel territorio di Cursi dal 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cursi: il progetto che unisce cultura, bambini e memoria storica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campania legge, il progetto che unisce scuole e culturaLa Fondazione Premio Napoli rinnova il patto educativo con le nuove generazioni Campania legge – Fondazione Premio Napoli consolida il proprio ruolo... 25 Aprile, Prefetto Ciaramella: "Data che unisce la memoria storica alla coscienza civile"“Il 25 aprile 1945 segnò il culmine di un percorso di riscatto nazionale, restituendo al nostro Paese la libertà, la dignità e la possibilità di...