25 Aprile Prefetto Ciaramella | Data che unisce la memoria storica alla coscienza civile

Il 25 aprile è una data che richiama alla memoria la fine dell’occupazione nazifascista nel nostro Paese e la vittoria dell’antifascismo. Il Prefetto ha ricordato come questa giornata rappresenti un momento di riscatto nazionale, simbolo di libertà e dignità riconquistate. La commemorazione di questa data coinvolge istituzioni e cittadini, sottolineando l’importanza di preservare i valori democratici e la memoria storica.

“Il 25 aprile 1945 segnò il culmine di un percorso di riscatto nazionale, restituendo al nostro Paese la libertà, la dignità e la possibilità di costruire un futuro fondato sui principi democratici. È una data che unisce la memoria storica alla coscienza civile, e che richiama ciascuno di noi ad.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Levanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il borgoLa comunità di Levanto si prepara a onorare la memoria storica del Paese con una serie di momenti commemorativi previsti per sabato 25 aprile. 25 Aprile: tra memoria storica, tradizioni e celebrazioniLa memoria non è un reperto da museo, ma un organismo vivo che respira nel cuore pulsante di ogni nazione che si riconosce nella propria libertà. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Latina, 25 Aprile a Borgo Sabotino: cerimonia e medaglia al valore a Dante Calisi; Casertana a Latina senza tifosi: settore ospiti chiuso e biglietti vietati; Prevista la consegna di una medaglia al Valor Militare.; Mostra Agricola di Campoverde, l’inaugurazione. 25 Aprile, Celentano: Latina città risorta dalle paludi e dalle macerieLatina è una città giovane, nata dal sacrificio e dalla ricostruzione: una terra che ha saputo risorgere dalle paludi e dalle macerie, trovando nella coesione la sua identità più profonda. Con ... latinatoday.it Controlli rafforzati a Mestre e in via Piave, la sicurezza resta una priorità. Il prefetto conferma la linea dura dopo risse, atti vandalici e segnalazioni dei residenti. Parola d’ordine: prevenire degrado e violenza - facebook.com facebook