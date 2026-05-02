La Fondazione Premio Napoli ha annunciato il rinnovo del progetto “Campania legge”, che coinvolge scuole e promuove la cultura attraverso la lettura. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra le istituzioni scolastiche e il mondo culturale, con l’obiettivo di valorizzare la lettura come attività condivisa e attiva. La fondazione si impegna a mantenere un ruolo di riferimento nel territorio, puntando sulla diffusione della passione per i libri tra le nuove generazioni.

La Fondazione Premio Napoli rinnova il patto educativo con le nuove generazioni. Campania legge – Fondazione Premio Napoli consolida il proprio ruolo di presidio culturale nel territorio, riportando al centro la lettura come pratica viva, condivisa, generativa. La giornata conclusiva di “Campania legge Lab”, in programma mercoledì 6 maggio alle 9.30 al Teatro Mercadante, segna il compimento di un percorso che in tre anni ha saputo trasformarsi in un laboratorio permanente di cittadinanza culturale. Un progetto che cresce e che include. Nato dalla sinergia tra la Fondazione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il progetto risponde a una sfida cruciale: contrastare il deficit educativo e avvicinare i più giovani al piacere della lettura attraverso linguaggi contemporanei.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Campania legge, il progetto che unisce scuole e cultura

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