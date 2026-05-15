La Bibbia è diventata l’ultimo ricettario di TikTok

Recentemente, alcuni utenti di TikTok hanno iniziato a condividere video in cui si rifanno alla Bibbia, usando i testi sacri come fonti per ricette e consigli alimentari. In questi contenuti, si affronta il tema del cibo come elemento legato al peccato e alla lotta spirituale, con alcune dichiarazioni che collegano il cibo a concetti di difesa personale e lotta contro il male. La tendenza ha attirato l’attenzione di molti, creando un ponte tra religione, cucina e social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Il peccato è entrato nel mondo attraverso il cibo, e Satana non si ferma lì. Il cibo, per me, è davvero come un’arma con cui posso difendermi». Bundy, cresciuta nel Michigan e ora residente a Bali, dopo aver notato un miglioramento nella sua alimentazione eliminando lo zucchero raffinato, ha iniziato a «studiare le Scritture prestando attenzione a ciò che mangiamo». La ragazza ammette apertamente di non avere qualifiche in nutrizione, ma vende una guida digitale sui supercibi biblici al costo di 28 dollari, oltre a sessioni di coaching che partono da circa 700 dollari al mese. La sua storia la racconta il New York Times, in un articolo che esplora la nuova tendenza social che vede i piatti della Bibbia diventare un riferimento gastronomico, con la nutrizione spiegata dai fedeli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Bibbia è diventata l’ultimo ricettario di TikTok ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Bibbia di Borso d’Este. L’ultimo erede raccontaLa lunga e sorprendente storia della Bibbia di Borso d’Este, con i suoi risvolti quasi romanzeschi, è stata narrata l’altra sera al Rotary Ferrara da... Burro ai bebè per farli dormire? Perché l’ultimo trend di TikTok terrorizza i medici: “Non fatelo”Su TikTok dilagano i video di genitori che offrono cucchiaiate, o addirittura panetti interi, di burro ai propri neonati, convinti che l’alto... Perché la Bibbia dice che Eva è diventata peccatrice, ma non Adamo? reddit Bibbia: Virgili, in Italia c’è grande curiosità ma anche difficoltà ad approcciarsi al testo. Conoscerla perché ci svela tanto di chi siamo e del mondoIn Italia pochi leggono la Bibbia non perché non ci sia voglia ma perché c’è difficoltà ad approcciarsi al testo. In realtà c’è una grande curiosità verso la Bibbia ma è di tutta evidenza che il gran ... agensir.it La Bibbia, questa sconosciutaA forza di recitare Salmi al Pentagono e di cercarne ogni volta di nuovi per motivare militi e folle astanti (o collegate in streaming), può capitare di scambiare Pulp Fiction per il Libro dei Libri ... ilfoglio.it