A Crotone, un uomo coinvolto in un'inchiesta è stato sottoposto all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, dopo aver molestato i vicini. Le aggressioni si sono verificate anche alla presenza dei figli minorenni della coppia coinvolta. La violenza è stata ripetuta nel tempo, portando le autorità a intervenire con misure di prevenzione. Le cause precise delle aggressioni non sono state rese note, né sono state fornite dettagli sulle circostanze delle violenze.

? Domande chiave Come sono avvenute le aggressioni alla presenza dei figli minorenni?. Cosa ha scatenato la violenza sistematica contro la coppia di vicini?. Perché è stato attivato immediatamente il protocollo del Codice Rosso?. Quali dettagli hanno spinto la Squadra Mobile a intervenire subito?.? In Breve Aggressioni verbali e minacce avvenute in presenza di figli minorenni delle vittime.. Protocollo Codice Rosso attivato dalla Squadra Mobile per la tutela delle persone.. Operazione inserita nel piano del questore Renato Panvino contro stalking e violenza.. Indagini della Squadra Mobile proseguono presso la Procura di Crotone.. A Crotone,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, braccialetto elettronico per l’indagato che molestava i vicini

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