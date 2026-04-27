A Oristano è stato arrestato un uomo accusato di aver violato i domiciliari e di aver molestato l’ex moglie il 27 aprile. L’arresto è stato eseguito in seguito a segnalazioni di comportamenti indesiderati nei confronti della donna, che aveva già precedenti legali per le stesse condotte. L’uomo era sotto restrizioni, ma sarebbe comunque stato trovato vicino alla sua ex.

? Cosa sapere Oristano, arrestato l'uomo che violava i domiciliari e molestava l'ex moglie il 27 aprile.. La Procura ha disposto la custodia in carcere dopo il fallimento del braccialetto elettronico.. Lunedì 27 aprile 2026, a Oristano, la Squadra Mobile ha condotto l’arresto di un uomo ormai trasferitosi nella Casa di Reclusione dopo che aveva violato i domiciliari e il divieto di contatto con l’ex moglie, continuando a perseguitarla con minacce. La vicenda si è snodata tra le strade della città e le decisioni della Procura della locale. Tutto è iniziato quando la vittima ha sporto denuncia, mettendo in luce un clima di oppressione e vessazioni che non si era mai interrotto, nemmeno dopo la fine del legame sentimentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, braccialetto inutile: arrestato l’uomo che molestava l’ex

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