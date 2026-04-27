Molfetta indagato per la morte della fidanzata nel 2016 picchia la nuova compagna | braccialetto elettronico

A Molfetta, un uomo di 37 anni proveniente da Terlizzi, è stato coinvolto in un caso di violenza domestica che risale al 2016, quando era indagato per la morte della sua ex fidanzata. Recentemente, sarebbe stato accusato di aver maltrattato la nuova compagna, una giovane residente in città, con episodi di violenza sia fisica che psicologica. Attualmente, è sottoposto a un braccialetto elettronico.

Un 37enne originario di Terlizzi - Davide Falcetta - avrebbe sottoposto a continui maltrattamenti la propria convivente, una giovane di Molfetta, ricorrendo a violenze sia fisiche che psicologiche. L'uomo è indagato anche per la morte, nel 2016, di Claudia de Chirico, sua fidanzata dell'epoca.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: A cena con la nuova compagna, ma arriva l’ex moglie e suona il braccialetto elettronico Nasconde un Gps nella bambola della figlia per spiare la compagna, 51enne col braccialetto elettronicoUn piano persecutorio inquietante, spinto fino al punto di strumentalizzare i giocattoli della figlia per monitorare gli spostamenti della compagna. Contenuti utili per approfondire Si parla di: A Modugno il campo largo scommette su Lomoro: Grande prova di coraggio; Da Molfetta a Monopoli per spacciare: arrestato e rimesso in libertà. Molfetta, indagato per la morte della fidanzata nel 2016, picchia la nuova compagna: braccialetto elettronicoUn 37enne originario di Terlizzi - Davide Falcetta - avrebbe sottoposto a continui maltrattamenti la propria convivente, una giovane di Molfetta, ricorrendo ... fanpage.it