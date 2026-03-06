Tragedia al porto | va in arresto cardiaco muore a 54 anni

Nella serata di oggi a Marina di Carrara, un uomo di 54 anni è morto improvvisamente dopo aver subito un arresto cardiaco nell’area del porto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarlo. La vittima si trovava nel porto al momento dell’accaduto. L’evento ha causato grande commozione tra i presenti.

Carrara, 6 marzo 2026 – Tragedia nella serata di oggi a Marina di Carrara. Un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco nell’area del porto. In base alle prime informazioni sembra che l’uomo stesse lavorando nei pressi dei container come addetto alle operazioni di scarico quando si è improvvisamente accasciato. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato alle 20:24 in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con l’automedica di Carrara e un’ambulanza infermieristica India. Il personale medico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia al porto: va in arresto cardiaco, muore a 54 anni Si scontra con un avversario durante la partita, calciatore va in arresto cardiaco e muore a 15 anniUn ragazzo di 15 anni è morto dopo un malore mentre giocava a calcio con gli amici su un campetto di periferia a Pordenone: si chiamava Paul Nana... Pordenone, si scontra con un avversario durante una partita di calcio: 15enne va in arresto cardiaco e muoreTragedia a Pordenone dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. Una raccolta di contenuti su Tragedia al porto va in arresto.... Temi più discussi: Yacht si scontra con una pilotina, uomo muore. Tragedia davanti al porto di Livorno; INCIDENTE MORTALE NEL PORTO DI LIVORNO. PROCLAMATO SCIOPERO IMMEDIATO NEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO; Incidente mortale al porto, disposta l’autopsia sul corpo di Nico Ulivieri; Porto di Livorno, pilotina si capovolge dopo lo scontro: morto un marittimo – Il cordoglio. Tragedia in mare davanti al porto: muore pilota marittimo di 31 anni, proclamato sciopero di 24 oreLivorno 24 febbraio 2026 Tragedia in mare davanti al porto: muore pilota marittimo di 31 anni, proclamato sciopero di 24 ore ... livornopress.it Yacht si scontra con una pilotina, uomo muore. Tragedia davanti al porto di LivornoIncidente all’imboccatura dello scalo labronico: la pilotina si sarebbe ribaltata dopo la collisione. Immediati i soccorsi della Guardia Costiera e del 118, inutile ogni tentativo di rianimazione ... lanazione.it Tragedia Monaldi, giallo sulle dimissioni ritirate dal direttore amministrativo - facebook.com facebook Se neanche la morte dei bambini fa più notizia La tragedia delle studentesse uccise nel bombardamento della scuola Shajareh, nel sud dell’Iran di @GuGallone osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com