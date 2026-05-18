Oggi si conclude la seconda settimana della corsa della Gazzetta, con i corridori che si preparano alla terza fase. La gara riprenderà domani con una prova contro il tempo, mentre i ciclisti sono in attesa delle prossime sfide. Durante questi giorni, il campione di crono si è concentrato sulla preparazione, e il leader della classifica generale guarda alla prossima tappa con l’obiettivo di difendere la maglia rosa. I partecipanti sono stati sottoposti a tre giorni di riposo, prima di riprendere le attività.

Afonso Eulalio in maglia rosa, Jonas Vingegaard in agguato, Felix Gall molto forte in salita, Giulio Pellizzari in difficoltà. Il Giro d’Italia è arrivato in Versilia, dopo il traguardo in salita di Corno alle Scale: oggi il secondo dei 3 giorni di riposo, da domani si parte con la seconda settimana. Ecco il menu della 109a edizione della corsa della Gazzetta. DECIMA TAPPA – Crono completamente pianeggiante e lunga, 42 chilometri da Viareggio a Massa in cui i corridori (le partenze sono tra le 13.15 e le 16.31) potrebbero trovare un po’ di pioggia. Il favorito è Filippo Ganna, il 29enne piemontese che va a caccia dell’8° successo personale al Giro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, la seconda settimana: Ganna punta la crono, Vingegaard vede la rosa

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