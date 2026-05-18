Domani si corre la decima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Viareggio e arrivo a Massa. La frazione, una cronometro individuale, si presenta come un momento chiave della corsa. Tra i favoriti c'è il corridore piemontese della squadra Ineos, considerato tra i principali contendenti per la vittoria di tappa. Tuttavia, attenzione anche ad altri atleti in gara, pronti a dare battaglia su un percorso che richiede grande attenzione tecnica e resistenza.

Ci siamo, il giorno di Filippo Ganna al Giro è (quasi) arrivato. La corsa della Gazzetta osserva oggi in Versilia il secondo dei tre giorni di riposo, poi domani si ripartirà con una crono individuale di 42 chilometri (tappa 10) da Viareggio a Massa. Una ottima occasione per il 29enne piemontese di Netcompany-Ineos di aumentare il proprio bottino di successi personali al Giro, e anche quello dell’Italia nell’edizione 109: finora su 9 tappe ha esultato solo Davide Ballerini, che nello sprint convulso di Napoli si è messo alle spalle Stuyven e Magnier. Un solo giorno pure in rosa, quello di Giulio Ciccone. In una prova come quella di domani,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna, questa è l'occasione vera: Pippo unico grande favorito della crono tra Viareggio e Massa

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