Istat nel 2025 nascite ancora in calo | -3,9% dal 2024

Secondo un rapporto ufficiale, nel 2025 le nascite in Italia continueranno a diminuire, registrando un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente. Il dato conferma una tendenza già in atto da diversi anni, simile a quella di altri Paesi europei, con un costante declino della natalità nel quadro demografico nazionale.

In Italia nel 2025 le nascite sono state 355mila, con una diminuzione del 3,9% sul 2024. I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2%. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è ampiamente negativo: circa -296mila unità, peggiorato rispetto al 2024 quando risultò pari a -283mila. Inoltre, prosegue in Italia, così come in tanti altri Paesi europei, il calo della fecondità: nel 2025 scende a 1,14 figli per donna. I numeri dell'ultimo report Istat sugli indicatori demografici 2025 fotografano, ancora una volta, una realtà sempre più preoccupante: in Italia non si fanno più figli. Andando più nello specifico: le coppie con figli costituiscono il 28,4% delle famiglie, quelle senza figli il 20,2%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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