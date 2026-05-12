Una tragedia si è verificata a Riola Sardo, dove una volontaria della Croce Rossa ha perso la vita in un incidente stradale. La vettura coinvolta, una Fiat Panda, è stata guidata da un uomo che si trovava alla guida al momento dello scontro. La dinamica dell’incidente in via Montessori sta venendo ricostruita dagli inquirenti, che stanno analizzando le testimonianze e i rilievi sul posto.

? Punti chiave Chi guidava la Fiat Panda coinvolta nello scontro mortale?. Come si è ricostruita la dinamica dell'incidente in via Montessori?. Quali sono le responsabilità del giovane conducente originario di Seneghe?. Perché la viabilità tra Riola Sardo e Baratili è sotto indagine?.? In Breve Lunedì 11 maggio 2026 coinvolto giovane conducente di Fiat Panda originario di Seneghe. Vittima madre del consigliere comunale Nicola Bellu e sorella dell'ex assessore Michelina. Volontaria Croce Rossa operante nel settore soccorso sanitario 118 a Riola Sardo. Intervento sul luogo dell'incidente in via Montessori tramite elicottero Areus. Lunedì 11 maggio 2026, intorno alle ore 18:00, Maria Greca Piras è stata investita e uccisa in via Montessori a Riola Sardo mentre attraversava la strada in direzione di Baratili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Riola Sardo: muore la volontaria della Croce Rossa

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