Asia 17 anni diventa la più giovane volontaria della Croce Rossa forlivese

Asia Rossi, 17 anni, ha deciso di dedicare parte del suo tempo come volontaria alla Croce Rossa nella città di Forlì. Studentessa al terzo anno del Liceo Scientifico

Scrive il segnalante:Si chiama Asia Rossi, 17 anni, è una studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli", dove frequenta con profitto l'indirizzo di "Curvatura Biomedica". Asia ha appena raggiunto un traguardo importante: ha concluso con successo il corso di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vildoza e l’arresto non convalidato, la solidarietà della Croce Rossa Bologna: “Vicini alla nostra volontaria”Bologna, 15 gennaio 2026 – La non convalida, da parte del gip di Bologna Alberto Ziroldi, dell'arresto del cestista della Virtus Bologna Luca Vildoza...

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa forlivese nel nome di Dino AmadoriIl nome di Dino Amadori continuerà a viaggiare sulle strade della Romagna per portare soccorso.