Cristiano Ronaldo è stato convocato per il suo sesto Campionato del Mondo con la nazionale portoghese, diventando uno dei giocatori con più partecipazioni nella storia del torneo. L’attaccante ha già vestito la maglia della nazionale in cinque edizioni precedenti, contribuendo con gol e assist. La squadra si prepara a disputare la competizione, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. La partecipazione di Ronaldo rappresenta un record personale e una presenza costante nel massimo evento calcistico internazionale.

di Francesco Spagnolo Cristiano Ronaldo è stato convocato per il sesto Mondiale ed ora il Portogallo vuole sognare insieme a lui per scrivere una nuova pagine di storia. La Coppa del Mondo si preannuncia come il palcoscenico di un evento senza precedenti nella storia dello sport. Con la sua inclusione nella rosa ufficiale del Portogallo, Cristiano Ronaldo si appresta a disputare la sua sesta fase finale di un torneo iridato. Questo storico traguardo non solo celebra una continuità atletica fuori dal comune, ma offre anche l’occasione ideale per analizzare l’altalenante e affascinante percorso compiuto dal fuoriclasse di Funchal nelle sue precedenti apparizioni globali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo non si ferma: sesto Mondiale con il Portogallo. L’ex Juve vuole continuare a scrivere la storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella competizioneGiudice Sportivo Serie A: mano pesante per il Genoa, pioggia di squalificati dopo la 37ª giornata! Tutti i provvedimenti ufficiali Guardiola lascia...

Portogallo, ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto mondiale in carrieraÈ arrivata pochi minuti fa l’ufficialità della sesta partecipazione consecutiva di Cristiano Ronaldo alla Coppa del Mondo, probabilmente l’ultima in...

Nonostante non fosse più alla #Juventus da tempo, Christian ha comprato la maglia di #Cristiano #Ronaldo del #Portogallo. I campioni, i tifosi si affezionano ai campioni, ai loro gesti e alle loro imprese x.com

Ronaldo ha giudicato in base alla forma e non all’età del Portogallo ai Mondiali, afferma MartinezPubblicato il 15 maggio 202615 maggio 2026 Cristiano Ronaldo ha 41 anni, ?ma l’allenatore del Portogallo Roberto Martinez ha detto che ?l’età è solo un numero e che il suo capitano è giudicato in base ... oltrelalinea.news

Ronaldo segna il 970° gol e ammette: La fine si avvicina. Ma prima vuole i 1000 e un ultimo MondialeRonaldo ammette: La fine della mia carriera si avvicina. Segna il gol numero 970, gliene mancano 30 per i 1000. Il Mondiale 2026 sarà l'ultimo. ilnapolista.it