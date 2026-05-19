Crisi internazionali e costi dell’energia materie prime in continuo aumento | Il prezzario regionale va subito aggiornato

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa degli aumenti continui dei prezzi delle materie prime e delle crisi internazionali, si richiede un aggiornamento immediato del prezzario regionale. Le spese per i materiali sono aumentate, principalmente a causa dell’incremento dei costi energetici. Le istituzioni regionali sono sollecitate a intervenire tempestivamente per adeguare i parametri di riferimento, considerando le variazioni di mercato che influenzano direttamente le attività nel settore. La richiesta mira a garantire una corretta pianificazione e gestione delle risorse.

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“Chiediamo alle istituzioni regionali un aggiornamento immediato del prezzario regionale, alla luce dei continui rincari dei materiali dovuti all’incremento del costo dell’energia e alle ricorrenti crisi internazionali. Servono inoltre nuovi capitoli che includano i materiali a basso impatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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