Crisi internazionali e costi dell’energia materie prime in continuo aumento | Il prezzario regionale va subito aggiornato

A causa degli aumenti continui dei prezzi delle materie prime e delle crisi internazionali, si richiede un aggiornamento immediato del prezzario regionale. Le spese per i materiali sono aumentate, principalmente a causa dell’incremento dei costi energetici. Le istituzioni regionali sono sollecitate a intervenire tempestivamente per adeguare i parametri di riferimento, considerando le variazioni di mercato che influenzano direttamente le attività nel settore. La richiesta mira a garantire una corretta pianificazione e gestione delle risorse.

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