Crisi internazionali e costi dell’energia materie prime in continuo aumento | Il prezzario regionale va subito aggiornato
A causa degli aumenti continui dei prezzi delle materie prime e delle crisi internazionali, si richiede un aggiornamento immediato del prezzario regionale. Le spese per i materiali sono aumentate, principalmente a causa dell’incremento dei costi energetici. Le istituzioni regionali sono sollecitate a intervenire tempestivamente per adeguare i parametri di riferimento, considerando le variazioni di mercato che influenzano direttamente le attività nel settore. La richiesta mira a garantire una corretta pianificazione e gestione delle risorse.
“Chiediamo alle istituzioni regionali un aggiornamento immediato del prezzario regionale, alla luce dei continui rincari dei materiali dovuti all’incremento del costo dell’energia e alle ricorrenti crisi internazionali. Servono inoltre nuovi capitoli che includano i materiali a basso impatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Crisi e Prezzi energia alle stelle: fondamentale proteggere Soldi, Investimenti, Risparmi e bollette
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