Le imprese del settore dolciario nel territorio cesenate si stanno preparando alla tradizionale produzione pasquale, con un aumento dei costi delle materie prime e una difficoltà nel reperire lavoratori specializzati. Le pasticcerie, i forni e le aziende di produzione artigianale si concentrano sul mantenimento della qualità durante questa fase di alta domanda, caratterizzata da una crescente attenzione alle specialità pasquali.

“Accanto alla qualità dell’offerta - afferma il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena - l’artigianato dolciario si confronta con alcune criticità rilevanti" Anche nel territorio cesenate, imprese di produzione dolciaria, pasticcerie e forni si preparano alla maratona prelibata pasquale dove la qualità della pasticceria e della produzione dolciaria artigiana diventa esperienza per il consumatore. “In Italia i consumi dei dolci pasquali intercettano l’offerta di 53 mila pasticcerie e imprese del settore dolciario, un perimetro settoriale che include pasticceria fresca, gelati, biscotti, cacao, cioccolato e confetteria, caratterizzato... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Dolci pasquali, Confartigianato: "Aumento dei costi delle materie prime e carenza di lavoratori specializzati"

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