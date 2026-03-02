Bufo Iren | Con crisi Medio oriente continuo monitoraggio prezzi materie prime e gas

Un rappresentante di Bufo, azienda del settore energetico, ha dichiarato che, a causa dell'escalation bellica in Medio Oriente, si sta svolgendo un costante monitoraggio dei prezzi delle materie prime, con particolare attenzione al gas. La comunicazione è arrivata in una giornata caratterizzata da tensioni nella regione, che influenzano direttamente il mercato delle risorse energetiche.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Le notizie delle ultime ore legate all'escalation bellica in Medioriente ci obbligano a monitorare con attenzione i prezzi delle materie prime, in particolare del gas. Iren dispone comunque di ampie risorse, già approvvigionate, con contratti con consegna già in Italia che al momento ci consentono di guardare agli impatti sulla supply Iren senza allarmismo." Ad affermarlo in una nota è Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren, a margine del convegno Umanizzare il trilemma dell'energia, in corso alla Camera dei deputati.