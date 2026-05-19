Crisi idrica il Cartello sociale alza la voce | La legalità vale anche per chi deve garantire un servizio efficiente
La crisi idrica che interessa la provincia di Agrigento resta al centro delle discussioni pubbliche, con il Cartello sociale che interviene chiedendo maggiore attenzione alle responsabilità di tutti gli attori coinvolti. In una nota, il gruppo sottolinea che il rispetto della legalità deve essere garantito anche da chi ha il compito di assicurare un servizio idrico efficiente. La richiesta si rivolge alle istituzioni, ai cittadini e al gestore del servizio, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per affrontare la situazione.
La crisi idrica che continua a colpire la provincia di Agrigento torna al centro del dibattito pubblico con l’intervento del Cartello sociale che richiama istituzioni, cittadini e gestore del servizio idrico a una “responsabilità condivisa” fondata su legalità, dignità ed efficienza. In. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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