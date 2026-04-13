Ascea Maione C0nsac e il sindaco Sansone | Rete idrica rinnovata per un servizio più efficiente

A Ascea, i lavori sulla rete idrica hanno portato a miglioramenti nella qualità dell’acqua e nella continuità del servizio. La ristrutturazione, realizzata con il supporto di rappresentanti del Consac e del sindaco locale, ha portato a un primo risultato tangibile. Gli interventi stanno già mostrando effetti positivi, contribuendo a un sistema più affidabile per i cittadini.

Un primo risultato concreto sul fronte dell’efficienza idrica arriva da Ascea, dove gli interventi sulla rete stanno già producendo benefici in termini di qualità e continuità del servizio. A fare il punto sono il presidente di Consac Gestioni Idriche, Gennaro Maione, e il sindaco Stefano Sansone, che parlano di un sistema in progressivo miglioramento grazie alla sostituzione di ampi tratti di infrastruttura. Interventi nel segno del Pnrr. Le opere rientrano in un più ampio programma finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vede Consac Gestioni Idriche spa come soggetto attuatore di secondo livello. Il progetto, dedicato al risanamento e all’ammodernamento delle reti di distribuzione nel Cilento e nel Vallo di Diano, punta su digitalizzazione e sistemi centralizzati di monitoraggio, controllo e gestione degli asset.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Consac, lavori sulla rete idrica a Sassano: Servizio più efficiente e meno perdite Leggi anche: Reti idriche nel Salento, Maione e Santoro: Servizio sempre più efficiente e continuo