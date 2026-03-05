Consac lavori sulla rete idrica a Sassano | Servizio più efficiente e meno perdite

A Sassano, Consac sta realizzando lavori sulla rete idrica grazie ai fondi del Pnrr. Gli interventi mirano a migliorare l’efficienza del servizio e ridurre le perdite d’acqua. Questi interventi si traducono in un servizio più affidabile e con meno interruzioni per i cittadini. Le modifiche sono in corso e coinvolgono diverse zone del territorio.

Gli interventi di ammodernamento della rete idrica finanziati dal Pnrr stanno producendo effetti concreti sul territorio di Sassano, con un miglioramento sensibile della qualità e della continuità del servizio. È quanto evidenziano il presidente di Consac Gestioni Idriche, Gennaro Maione, e il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, commentando i lavori avviati nell'ambito del piano di sostituzione delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Maione (Consac) e Rubino (sindaco di Sassano): la qualità del servizio idrico migliora notevolmente grazie agli interventi sulla rete finanziati dal PnrrVALLO DELLA LUCANIA, Salerno – Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una... Acquedotto, lavori conclusi: "Una rete più efficiente"CALCINAIA Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori per il potenziamento della rete idrica a Fornacette.