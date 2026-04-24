Meloni a Cipro chiede all’Ue ‘risposte’ alla crisi energetica

La presidente del Consiglio italiana si trova ad Agia Napa, sulla costa orientale di Cipro, dove ha dichiarato di chiedere all’Unione Europea delle risposte in merito alla crisi energetica. La visita si svolge in un momento di tensione legato alle forniture di energia e alle politiche europee in materia. Meloni ha espresso l’intenzione di ottenere chiarimenti e azioni concrete per affrontare la situazione attuale.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta ad Agia Napa, sulla costa orientale di Cipro, a cercare "risposte" dall'Ue. Lo ha detto lei stessa, come prima cosa, arrivando nel complesso con tanto di Marina per yacht e barche a vela che ospita i leader dell'Unione per il Consiglio Europeo informale, convocata dalla presidenza di turno cipriota. Dopo un abbraccio sul tappeto rosso con il presidente cipriota Nikos Christodoulides, un buon amico dell'Italia, la premier si ferma a parlare con i cronisti. E chiarisce subito quello che pensa. Non prende domande in inglese, cosa che ogni tanto fa: solo in...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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